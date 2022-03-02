Клопп: «Ливерпуль» не планирует расставаться с Келлехером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал будущее голкипера своей команды Каомхина Келлехера.

«Нам нужен сильный запасной вратарь, поэтому продажа или аренда Келлехера в другой клуб пока не входят в наши планы. У него долгосрочный контракт с «Ливерпулем», и он добился серьёзного прогресса за последнее время», – цитирует 54-летнего немецкого специалиста Sky Sports.

Келлехер стал одним из героев прошедшего недавно финала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» оказался точнее «Челси» в серии пенальти после нулевой ничьей по итогам 120 игровых минут.

В активе 23-летнего ирландца 8 матчей и 7 пропущенных голов во всех турнирах нынешнего сезона.