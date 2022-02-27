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Англия. Кубок лиги

Где и во сколько смотреть онлайн матча «Челси» – «Ливерпуль» 27 февраля

27 Февраля 2022 • 17:59 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.55 3.20 2.20
Через 1 ч. 16 мин.

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Челси» – «Ливерпуль» в рамках Английской премьер-лиги. Игра пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Последний раз клубы встречались почти 2 месяца назад, 2 января, матч завершился вничью. Счёт на 9-й минуте открыл ливерпульский полузащитник Садио Мане, поддержал коллегу и оформил второй мяч нападающий Мохаммед Салах. Однако уже к концу первого тайма "Челси" отыгрались и сравняли счёт. Отличились полузащитники Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.

Прямую трансляцию сегодняшнего матча покажет в прямом эфире Матч ТВ. Для тех, кто не сможет следить за видеотрансляцией – может наблюдать за сражением английских клубов в формате текстовой трансляции, которая пройдёт на нашем сайте.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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27.02  19:30 Челси ... Ливерпуль 3.20 3.20 2.39
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Сегодня, 27 Февраля
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