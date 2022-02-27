Где и во сколько смотреть онлайн матча «Челси» – «Ливерпуль» 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Челси» – «Ливерпуль» в рамках Английской премьер-лиги. Игра пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Последний раз клубы встречались почти 2 месяца назад, 2 января, матч завершился вничью. Счёт на 9-й минуте открыл ливерпульский полузащитник Садио Мане, поддержал коллегу и оформил второй мяч нападающий Мохаммед Салах. Однако уже к концу первого тайма "Челси" отыгрались и сравняли счёт. Отличились полузащитники Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.

Прямую трансляцию сегодняшнего матча покажет в прямом эфире Матч ТВ. Для тех, кто не сможет следить за видеотрансляцией – может наблюдать за сражением английских клубов в формате текстовой трансляции, которая пройдёт на нашем сайте.