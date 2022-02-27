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Англия. Кубок лиги

Ван Дейк – об отмененном голе: «Я этого не понимаю»

27 Февраля 2022 • 23:27 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал победу в Кубке Лиги.

«Особенный день. Это был очень сложный матч, чего мы и ожидали. Мы выросли, потому что через многое прошли за последние два сезона.

Отмененный гол? Я сказал судье, что даже не участвовал в эпизоде. Мяч просто пролетел над моей головой. Думаю, что похожий момент был в матче между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед», гол так же был не засчитан, я этого не понимаю.

Травма Тьяго? Да, он не смог сегодня сыграть, в последний момент было решено, что выйдет Кейна. Наби сыграл уверенно», - цитирует голландского защитника Sky Sports.

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Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 3.55 3.20 2.20
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