Ван Дейк – об отмененном голе: «Я этого не понимаю»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал победу в Кубке Лиги.

«Особенный день. Это был очень сложный матч, чего мы и ожидали. Мы выросли, потому что через многое прошли за последние два сезона.

Отмененный гол? Я сказал судье, что даже не участвовал в эпизоде. Мяч просто пролетел над моей головой. Думаю, что похожий момент был в матче между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед», гол так же был не засчитан, я этого не понимаю.

Травма Тьяго? Да, он не смог сегодня сыграть, в последний момент было решено, что выйдет Кейна. Наби сыграл уверенно», - цитирует голландского защитника Sky Sports.