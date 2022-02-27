«Челси» – «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция, онлайн - 0:0

Сегодня, 27 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором лондонский «Челси» сыграет против «Ливерпуля».

Встреча между командами начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямую текстовую трансляцию поединка можно будет посмотреть на нашем сайте.

Отметим, что фаворитом поединка является «Ливерпуль».