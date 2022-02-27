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Англия. Кубок лиги

«Челси» – «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция, онлайн - 0:0

27 Февраля 2022 • 19:13 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.55 3.20 2.20
Через 0 ч. -2 мин.

Сегодня, 27 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором лондонский «Челси» сыграет против «Ливерпуля».

Встреча между командами начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямую текстовую трансляцию поединка можно будет посмотреть на нашем сайте.  

Отметим, что фаворитом поединка является «Ливерпуль».

 

Видеотрансляция матча Челси - Ливерпуль

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Протокол игры  
Челси0:0Ливерпуль
Менди ЭдуарЧалоба ТревоСилва ТьягоРюдигер АнтониоАспиликуэта СесарКанте Н'ГолоКовачич МатеоАлонсо МаркосМаунт МэйсонПулишич КристианХаверц Кай
Запасные: Вернер ТимоЛофтус-Чик РубенЛукаку РомелуХадсон-Одои КаллумСарр МалангДжеймс Рис IIЖоржиньо IIАррисабалага КепаНьигес Сауль
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон ДжорданФабиньо ЭнрикеКейта НабиСалах МохамедМане СадиоДиас Луис
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексМилнер ДжеймсЖота ДиогуМинамино ТакумиЦимикас КостасКонате ИбраимаАлиссон БекерЭллиотт ХарвиОриги Дивок
27 февраля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
Текстовая трансляция 
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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27.02  19:30 Челси ... Ливерпуль 3.20 3.20 2.39
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