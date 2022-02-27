Ван Дейк: «Люди не осознают, насколько трудно мне было вернуться»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк считает несправедливым тот факт, что его возвращение на былой уровень после серьёзной травмы расценивается как нечто само собой разумеющееся.

«Иногда мне казалось, будто люди воспринимают это как обыденность. На мой взгляд, после такой травмы очень трудно играть регулярно и придерживаться уровня, которого я достиг ранее. Даже после хороших игр я ощущал, что моя работа не оценена должным образом», – цитирует ван Дейка Mirror.

В текущем сезоне 30-летний центрбек из Нидерландов провёл за «Ливерпуль» 32 матча во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами.