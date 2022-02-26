Жота рассчитывает сыграть с «Челси»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассчитывает вернуться в состав к финалу Кубка Лиги против «Челси».

«С каждым днём мне становится лучше и лучше, но не стоит форсировать события. Я верю, что смогу полноценно тренироваться в последние дни и попаду в заявку на матч с «Челси». Никто не хочет сыграть в финале больше меня, потому что это шанс побороться за титул. В любом случае я буду на стадионе, чтобы поддержать команду. Мы отдадим все силы на поле», - цитирует Жоту пресс-служба английского клуба.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится завтра, 27 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.