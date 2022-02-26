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Англия. Кубок лиги

Жота рассчитывает сыграть с «Челси»

26 Февраля 2022 • 00:20 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.40 3.20 2.25
27.02 19:30

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассчитывает вернуться в состав к финалу Кубка Лиги против «Челси».

«С каждым днём мне становится лучше и лучше, но не стоит форсировать события. Я верю, что смогу полноценно тренироваться в последние дни и попаду в заявку на матч с «Челси». Никто не хочет сыграть в финале больше меня, потому что это шанс побороться за титул. В любом случае я буду на стадионе, чтобы поддержать команду. Мы отдадим все силы на поле», - цитирует Жоту пресс-служба английского клуба.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится завтра, 27 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Диогу Жота
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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