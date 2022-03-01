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Англия. Кубок лиги

Экс-игрок «Арсенала» уверен, что «Челси» выиграл бы Кубок Лиги, если бы Менди не заменили

01 Марта 2022 • 09:53 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон заявил о том, что если бы Томас Тухель не заменил сенегальского голкипера Эдуара Менди перед серией пенальти, то «Челси» бы выиграл Кубок Лиги.

Мерсон сказал, что просто не понимает это решение немецкого специалиста по поводу замены Менди. Экс-игрок отметил, что сенегальский вратарь проводил чуть ли не лучший свой матч в составе лондонского клуба и явно поймал кураж. Пол добавил, что если бы Эдуар остался в воротах «Челси», то «синие» бы выиграли Кубок Лиги.

Напомним, что на серию пенальти вышел Кепа. В итоге «Челси» уступил «Ливерпулю», а испанец не отразил ни одного удара.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Кубок Лиги Пол Мерсон Эдуар Менди
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