Клопп: «Келлехер заслужил эту победу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу его команды в финале Кубка английской лиги, которая стала для «Ливерпуля» рекордной, девятой в истории существующего с 1960 года турнира. Для самого Клоппа этот трофей стал десятым в его тренерской карьере - пять он выиграл с дортмундской «Боруссией», и еще пять с нынешним клубом.

- Келлехер - молодой парень, и он заслужил успех. Я рад за него, мы повесим его фотографию на стену славы в нашем тренировочном зале. «Челси» был силен, это был достойный соперник, нам повезло, что мы не пропустили пять мячей, - заявил Клопп, слова которого цитирует Sky Sports.