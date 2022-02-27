Келлехер: «Это безумие»

Голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер поделился эмоциями от победы в Кубке Лиги.

«Это безумие. Я был близок к тому, чтобы отбить некоторые удары. Когда дело дошло до меня, то я даже представить не мог, что забью победный пенальти.

Да, наш гол отменили, как и их, так что я думаю, ничья – это в целом справедливый результат. Клопп сказал мне: «Молодец, что забил победный гол», - цитирует Келлехера Sky Sports.

23-летний ирландский голкипер сыграл восемь матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне. Контракт Келлехера с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.