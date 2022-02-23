У «Челси» есть опция продления Аспиликуэты на один год

В контракте у защитника лондонского «Челси» Сесара Аспиликуэты есть опция автоматического продления ещё на один год, которая позволила бы клубу оставить игрока на «Стэмфорд Бридж» без его же согласия.

Тем не менее, руководство «Челси» очень ценит тот вклад, который испанец вложил в развитие команды за последние 9 лет, и поэтому клуб предоставит Аспиликуэте самостоятельный выбор. Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересована каталонская «Барселона».

Предложение «сине-гранатовых» включает в себя контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Сам футболист пока взял паузу на то, чтобы обдумать ситуацию и принять решение.