Пике подтвердил, что «Барселона» нацелена на победу в Лиге Европы

«Барселона» еще никогда не побеждала в таком турнире, как Лига Европы, даже в бытность его Кубком УЕФА, и в этом году каталонцы намерены сделать это. Так уверяет ветеран клуба Херард Пике, который пообщался с журналистами испанского издания AS.

- Мы переживаем подъем и это надо развивать. Но не надо забывать и о том, как начинался сезон, чтобы понимать, сколь ценны такие победы. Мы многое изменили. Сейчас у команды есть базис, есть чувство уверенности. Мы улучшаем игру и это заметно по результатам. Мы растем, и наша цель - победа в Лиге Европы, - заявил Пике.

«Барселона» прошла в 1/8 финала Лиги Европы, там она сразится с турецким «Галатасараем».