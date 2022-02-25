Спаллетти: «Я не столь хорош, как Хави»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти скромно оценивает себя - он прокомментировал поражение своего клуба от «Барселоны» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, пояснив, что его клуб уступил вполне ожидаемо. Быстрые голы каталонской команды заставили «Наполи» преждевременно сложить оружие - это было заметно по действиям футболистов на поле.

- Жаль, и я первый ответственный за поражение. У команды не было должного настроя. Мы совершили многовато ошибок. И я не столь хорош, как Хави. который выиграл. Будем реалистами. Я поздравляю его, ну а мы движемся вперед, - заявил Спаллетти, которого цитирует Football Espana.