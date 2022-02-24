Футболисты «Барселоны» и «Наполи» показали баннер: «Остановите войну»

Сегодня, 24 февраля, «Барселона» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы играет на выезде против «Наполи».

Перед началом матча футболисты обоих клубов продемонстрировали на камеры баннер: «Остановите войну», который связан с событиями, происходящими на территории Украины.

На данный момент идёт 12-я минута встречи, «Барселона» впереди со счётом 1:0, забитым голом отметился фланговый защитник «каталонцев» Альба, пославший мяч в сетку после сольного прохода Траоре.

Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.

Стоит отметить, что главным арбитром встречи является россиянин Сергей Карасёв.