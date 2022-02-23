Тер Штеген высказался о прогрессе команды под руководством Хави и ситуации с Дембеле

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о текущей форме своей команды.

«Мы стали лучше, это видно по молодежи. Мы делаем меньше ошибок, мы стараемся делать шаги вперед, и в последний период мы их увидели», - передает слова вратаря Football Italia.

Тер Штеген высказал свое мнение о ситуации с форвардом Усманом Дембеле, контракт которого истекает этим летом.

«Это решения других людей. Мы бы хотели, чтобы он остался, но это его решение и решение клуба. Я знаю, что он может принести пользу любой команде, в которую перейдет», - сказал он.

Напомним, «Барселона» потратила совокупно около 150 млн евро (трансфер + бонусы) на переход француза летом 2017 года.