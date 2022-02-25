Спаллетти о поражении от «Барселоны»: «Болельщиков своих мы в массе разочаровали»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги выступления его команды в рамках текущего розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что неаполитанцы вылетели из турнира, уступив в 1/16 финала «Барселоне».

По словам Спаллетти, его подопечные в ответном матче допустили гораздо больше ошибок, чем игроки «Барселоны». Специалист добавил, что неаполитанцы работали усердно, что вдвойне разочаровывает команду.

Он также заявил, что перед началом игры на стадионе чувствовался ажиотаж и «фактор Марадоны», но его подопечные, к сожалению, разочаровали болельщиков.

Спаллетти на послематчевой пресс-конференции сказал о том, что «Наполи» хотел показать свой лучший футбол, но сделать этого не получилось.