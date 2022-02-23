Спаллетти верит, что сейчас «Барселона» всё так же сильна, как и при Месси

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти похвалил своего коллегу Хави Эрнандеса из каталонской «Барселоны». Итальянец выразил мнение, что под руководством испанца «сине-гранатовые» всё так же сильны, как и в те времена, когда за клуб играл Лионель Месси.

«Барселона» действительно сильна. У них нет Месси, но у них по прежнему остались сильные качества. В их составе есть сразу несколько отличных игроков. Перед нами стоит задача стать командой, которая впечатлит своих болельщиков», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Наполи» завершился вничью 1:1.