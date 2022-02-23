Хави высказался о Марадоне перед игрой с «Наполи»

Перед ответным матчем Лиги Европы между «Барселоной» и «Наполи» главный тренер «сине-гранатовых» Хави высказался о Диего Армандо Марадоне, который выступал за оба клуба. Стадион в Неаполе теперь носит имя легендарного нападающего.

«Для меня большая честь играть здесь», - передает слова Хави Football Italia.

«Он был футболистом, который был эталоном для всех, мы до сих пор смотрим его видео и радуемся. Если бы не было Месси, он был бы лучшим игроком всех времен. Он ознаменовал эпоху. Для меня будет честью играть здесь», - добавил тренер.

Первый матч Лиги Европы на стадионе «Камп Ноу» закончился со счетом 1:1. Ответный матч команды проведут в четверг.