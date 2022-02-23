Тер Штеген высказался о предстоящем матче с «Наполи» и о возможной серии пенальти

Перед выездом в Неаполь «Барселона» победила «Валенсию» 4:1 на «Месталье». Вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена спросили о настроении команды после убедительной победы в Ла Лиге.

«Это другое соревнование, здесь две команды высочайшего уровня. Мы спокойны, спокойнее после Валенсии, но это не значит, что завтрашняя игра пройдет хорошо. Мы должны продолжать в том же духе», - Football Italia передает слова немца.

Тер Штеген также коснулся возможной серии пенальти, если ответная игра закончится вничью.

«Да, у нас есть несколько игроков, которые могут их исполнить! А я готов их отражать. Я буду тренироваться над ними сегодня вечером, но надеюсь, что мы выиграем в течение 90 минут», - сказал он.

Напомним, первая игра на поле каталонцев завершилась со счетом 1:1.