«Барселона» установила свой личный рекорд в Неаполе

Каталонская «Барселона» забила четыре мяча в ворота «Наполи» в выездном матче, вследствие чего команда пробилась в следующий раунд Лиги Европы. В 1/8 финала «Барселона» сыграет с турецким «Галатасараем» - это будет первое совместное выступление этих команд в стадии плей-офф европейских турниров, несмотря на то, что ранее жребий неоднократно сводил их в одну и ту же группу на не столь высоких стадиях.

В то же время четыре мяча в ворота «Наполи» означали рекорд клуба - ранее еще ни разу «Барселоне» не удавалось забить четыре гола в ворота любого итальянского клуба на его поле в одном матче, если не считать Кубка Ярмарок в далеком 1959 году, когда также четыре мяча были забиты в ворота миланского «Интера».