Зелиньски о поражении от «Барселоны»: «Мы должны забыть об этом матче»

Полузащитник итальянского «Наполи» Пётр Зелиньски поделился эмоциями после вылета команды из текущего розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что в ответном мачте неаполитанцы уступили «Барселоне» со счетом 2:4, а по сумме двух матчей счет составил 5:3 в пользу каталонцев.

«Мы должны поскорее забыть об этом матче», - сказал футболист в разговоре с пресс-службой УЕФА.

По мнению Зелиньски, его команда отыграла в этих матчах «ниже своих стандартов».

Футболист также отметил, что с «Барселоной» сложно играть, когда команда долгое время владеет мячом, а в прошедшем матче неаполитанцам пришлось много бегать «просто так».