Пуйоль – о «Барселоне»: «Мне нравится эта команда»

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поддержал наставника «Барселоны» Хави.

«Когда «Барселона» назначила Хави, то я сказал, что они выиграют чемпионство, поспорил на ужин. Не знаю, придется ли мне в итоге платить за это, но точно могу сказать, что мне нравится эта команда. Я уверен, что рано или поздно «Барселона» принесёт нам всем положительные эмоции», - написал Пуйоль в «Твиттере».

В эти минуты «сине-гранатовые» играют против «Наполи» в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы, к середине второго тайма «Барселона» ведёт со счётом 4:1. Первая встреча завершилась вничью 1:1.