Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Обамеянг поведал о жажде забить «Наполи» на стадионе имени Марадоны

23 Февраля 2022 • 00:45 Комментировать
Наполи
...
Барселона
2.75 3.55 2.45
24.02 23:00

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг входит во вкус - он записал на свой счёт хет-трик в матче с «Валенсией», а сейчас полон решимости поразить и ворота «Наполи». Как подчеркнул габонский форвард, ему хочется отличиться на стадионе имени легендарного Диего Марадоны.

- Нас ждет отличный матч, и у нас есть все шансы выиграть, если сыграем так, как на «Месталье». Я не забивал на стадионе имени Марадоны никогда, и сейчас пришло время сделать это. В первом матче мы хорошо сыграли, но нам не хватило забитых голов. Нам надо быть более беспощадными у чужих ворот, - стращает соперника Обамеянг, слова которого приводит Sport.es.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
00:45 · Лига Европы
Обамеянг поведал о жажде забить «Наполи» на стадионе имени Марадоны
22 Февраля
20:54 · Лига Европы
Петржела: Думаю, «Бетис» пройдёт «Зенит»
19:08 · Лига Европы
​В Румынии сообщили о возможном исключении «Зенита» и «Спартака» из Лиги Европы
15:02 · Лига Европы
Обамеянг отказал французским и итальянским клубам ради перехода в «Барселону»
12:56 · Лига Европы
Назначены арбитры на ответный матч «Бетис» - «Зенит»
12:32 · Лига Европы
Карасёв - главный судья матча «Наполи» - «Барселона» 1
10:24 · Лига Европы
Тренер «Бетиса»: «Мы ещё не гарантировали себе выход в следующий этап Лиги Европы»
21 Февраля
11:15 · Лига Европы
Аршавин оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» 5
09:30 · Лига Европы
Романцев оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис»
20 Февраля
07:33 · Лига Европы
Ленивая «Аталанта» лишила англичанина выигрыша в 150 тысяч евро с одного
19 Февраля
17:05 · Россия. Премьер-лига
Халилович: «Дзюба по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за «Зенит»
09:46 · Лига Европы
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
18 Февраля
19:28 · Лига Европы
Орлов о матче против «Бетиса»: «Во втором тайме «Зенит» играл лучше» 1
15:38 · Лига Европы
Директор «Боруссии» о поражении «Рейнджерс»: «У меня всё ещё нет слов»
15:22 · Лига Европы
Дзюба: «Надеемся, в ответном матче сможем победить» 1
Все новости
Рекомендуем