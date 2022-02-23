Обамеянг поведал о жажде забить «Наполи» на стадионе имени Марадоны

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг входит во вкус - он записал на свой счёт хет-трик в матче с «Валенсией», а сейчас полон решимости поразить и ворота «Наполи». Как подчеркнул габонский форвард, ему хочется отличиться на стадионе имени легендарного Диего Марадоны.

- Нас ждет отличный матч, и у нас есть все шансы выиграть, если сыграем так, как на «Месталье». Я не забивал на стадионе имени Марадоны никогда, и сейчас пришло время сделать это. В первом матче мы хорошо сыграли, но нам не хватило забитых голов. Нам надо быть более беспощадными у чужих ворот, - стращает соперника Обамеянг, слова которого приводит Sport.es.