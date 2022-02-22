Обамеянг отказал французским и итальянским клубам ради перехода в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Пьер Эмерик Обамеянг перед тем, как оказаться в стане сине-гранатовых отверг предложения некоторых клубов из Франции и Италии. Об этом лично подтвердил сам игрок в недавнем интервью.

«У меня были другие варианты во Франции и Италии, но «Барселона» есть «Барселона». Это невероятная возможность для меня. Я хочу вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться. Я ждал до самого конца трансферного окна, моё сердце буквально разрывалось», – цитирует футболиста Football Italia.

Напомним, что Обамеянг переехал на «Камп Ноу» из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.