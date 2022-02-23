Хави: «Определённо, вылететь из Лиги Европы было бы очень обидно»

Перед ответной игрой с «Наполи» главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что будет для него значить вылет его команды из Лиги Европы.

«Определенно, это было бы очень обидно, но в любом случае это европейское соревнование. Мы хотим показать, что можем конкурировать. Мы хорошо выступили в первом матче, теперь мы играем здесь», - передает слова Хави Football Italia.

«Нам нужно будет владеть мячом и прессинговать, именно так можно создавать моменты. Это еще один шанс доказать свою состоятельность», - добавил он.

Напомним, матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 1:1. Ответный поединок пройдет в четверг.