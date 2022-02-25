Пике подколол Кумана: «Теперь это настоящая «Барселона»

«Барселона» продемонстрировала в матче против «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы то, что главный тренер команды назвал «лучшим футболом в сезоне». Ветеран клуба Херард Пике подчеркнул, что команда начала играть в свой футбол, в отличие от времен Рональда Кумана, бывшего тренера каталонского суперклуба.

- Сегодня мы вернулись к нашему ДНК, это настоящая «Барселона». Мы контролируем мяч и диктуем игру. Раньше, какое-то время при старом тренере, мы не делали этого. То, что мы сделали в Неаполе - это сообщение людям, что мало-помалу мы возвращаемся, - заявил Пике, слова которого цитирует испанское издание AS.

Напомним, что «Барселона» уверенно переиграла «Наполи» и прошла в 1/8 финала Лиги Европы, где сразится с турецким «Галатасараем».