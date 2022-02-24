Тер Штеген назвал «Наполи» одной из лучших команд в Европе

Вратарь испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против итальянского «Наполи». Немецкий голкипер считает неаполитанцев одной из лучших команд на континенте.

«Наполи»? Мы говорим об одной из лучших команд в Европе. Ни одна игра против них не бывает лёгкой. Мы должны стараться сделать всё возможное, чтобы добиться победы. У Хави есть четкое представление о том, как нужно играть. У каждого тренера свое видение. Нам нравится то, что мы делаем. Мы убеждены в том, что делаем, и это вселяет уверенность», – приводит слова тер Штегена официальный сайт УЕФА.

Также Марк-Андре добавил, что тренер «Барселоны» Хави чётко представляет, как каталонцам нужно будет играть в Неаполе. Футболисты «сине-гранатовых» верят своему наставнику, и уверены в своём успехе.

Напомним, что первый матч на поле «Барселоны» закончился вничью 1:1.