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Спаллетти: «Марадона поддерживал бы «Наполи» в матче с «Барселоной»

24 Февраля 2022 • 00:58 Комментировать
Наполи
...
Барселона
2.75 3.45 2.55
Через 20 ч. 49 мин.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказал мнение о том, какую из команд поддерживал бы Диего Марадона в матче «Наполи» против «Барселоны», который состоится в четверг в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Я твёрдо уверен, что в этом матче Марадона болел бы нас. Он был поклонником зрелищного футбола, поэтому ни за что не пропустил бы такую игру», – приводит слова главного тренера «Наполи» Football Italia.

Напомним, легендарный аргентинский футболист выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год, после чего перебрался в «Наполи» за рекордную на тот момент сумму. Цвета «неаполитанцев» Марадона защищал до 1991 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Диего Марадона Лучано Спаллетти Наполи
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