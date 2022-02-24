Спаллетти: «Марадона поддерживал бы «Наполи» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказал мнение о том, какую из команд поддерживал бы Диего Марадона в матче «Наполи» против «Барселоны», который состоится в четверг в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Я твёрдо уверен, что в этом матче Марадона болел бы нас. Он был поклонником зрелищного футбола, поэтому ни за что не пропустил бы такую игру», – приводит слова главного тренера «Наполи» Football Italia.

Напомним, легендарный аргентинский футболист выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год, после чего перебрался в «Наполи» за рекордную на тот момент сумму. Цвета «неаполитанцев» Марадона защищал до 1991 года.