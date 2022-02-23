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Ди Лоренцо: «Наполи» хочет обыграть «Барселону» до серии пенальти»

23 Февраля 2022 • 17:34 Комментировать
Наполи
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Барселона
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24.02 23:00
Защитник итальянского «Наполи» Джованни ди Лоренцо выразил надежду, что его команде удастся обыграть каталонскую «Барселону» в ответном матче 1/16 Лиги Европы ещё до того, как дело дойдёт до серии пенальти.
 
«Их владение может заставить нас отойти глубоко в оборону, но мы должны быть смелыми, когда будем получать мяч. Мы отрабатываем серию пенальти на каждой тренировке, но надеюсь, что до этого дело не дойдёт. «Наполи» хочет обыграть «Барселону» до серии пенальти», – сказал футболист на предматчевой пресс-конференции.
 
Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» закончился вничью 1:1. Ответная встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 24 февраля.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Джованни Ди Лоренцо
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НАПОЛИ БАРСЕЛОНА
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