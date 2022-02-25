Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Барселона» возвращается? Команда Хави в гостях разбила «Наполи» и прошла в 1/8 Лиги Европы

25 Февраля 2022 • 00:52 Комментировать
Наполи
2:4
Барселона
окончен

В матче плей-офф Лиги Европы выясняли отношения «Барселона» и «Наполи».

Протокол игры  
Наполи 2:4Барселона
  8'Альба Жорди (0:1)
  13'Де Йонг Френки (0:2)
(1:2) Инсинье Лоренцо23'   
  45'Пике Херард (1:3)
  59'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:4)
(2:4) Политано Маттео    
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниКулибали КалидуРрахмани АмирРуй МариуФабиан Руис   62'  74' (Уна Адам (  74') Демме Диего  46' (Политано Маттео (  46') Элмас ЭльифЗелиньски Пётр   56'  73' (Мертенс Дрис (  73') Инсинье Лоренцо  81' (Петанья Андреа (  81') Осимхен Виктор  74' (Гулам Фаузи (  74')
Запасные: Оспина ДавидИдасяк ГубертЖуан ЖезусДзаноли Алессандро
Тер Штеген Марк-АндреДест СерджиноПике ХерардАраухо РональдАльба ЖордиДе Йонг ФренкиБускетс Серхио  62' (Гави (  62') Педри  75' (Гонсалес Нико (  75') Траоре Адама  75' (Дембеле Усман (  75') Обамеянг Пьер-Эмерик  75' (Де Йонг Люк (  75') Торрес Ферран  82' (Пуч Рикард (  82')
Запасные: Брайтвайт МартинГарсия ЭрикНето МурараМингеса ОскарТенас Арнау
24 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Самая звучная пара 1/16 финала Лиги Европы оставила интригу на матч в «кипящем котле» стадиона в Неаполе. Ну как оставила, Ферран Торрес оставил. Испанец загуби четыре верных момента в первом матче, даже расплакался после финального свистка. Настолько больно ему было подводить команду. Молодец, хорошее отношение к делу, но и очень скверная точность при этом. В ответном матче Хави сохранил атакующее трио, сплошь состоящее из январских новичков – Торрес, Обамяенг, Траоре.

У Лучано Спаллетти тоже появились все сильнейшие – Зелиньски, Инсинье, Осимхен. А сдерживать атаку каталонцев должен был Калиду Кулибали, которого как раз «Барселона» давно хочет приобрести. Составы оптимальны, интрига максимальна. Кипящий стадион имени Диего Армандо Марадоны встретил команды, а стартовый свисток дал Сергей Карасёв. И стоящее действо началось очень быстро. «Барселона» сподобилась аж на два быстрых гола.

«Наполи» владел мячом и много атаковал, но первая же настоящая атака «Барселоны» стала голевой. Адама Траоре с тремя соперниками на плечах ускорился из центра поля и отдал вразрез на Альбу, а тот в касание мощно пальнул в ближний. Мерет не выручил – 0:1. Через четыре минуты положение «наполи» стало удручающим. Ррахмани своим касанием помог Торресу избежать офсайда, Ферран пяткой скинул мяч на Френки Де Йонга, а тот с дуги штрафной площади аккуратно пробил в «девятку» - 0:2.

На кураже «Барселона» могла и третий забивать. Дест вдруг почуял силу, взял игруна себя, приблизился к штрафной площади и дальним ударом пальнул в «шестёрку», совсем чуть-чуть в створ не попав. Вместо этого вернулась интрига. Осимхен убегал на длинный пас, Тер Штеген выскочил на перехват и вроде как сбил Виктора. VAR подтвердил – пенальти. А приговор в действие привёл Лоренцо Инсинье, до минимума сокративший преимущество «Барсы».

Правда, каталонцы в атаках смотрелись гораздо симпатичнее и могли не один раз восстановить статус-кво, катастрофически не везло Феррану Торресу, удар которого с линии вратарской сблокировал защитник. А Пьер-Эмерик Обамяенг умудрился промахнуться примерно из такой же позиции, в одиночестве замыкая дальнюю штангу на угловом ударе. Корнер всё-таки принёс гостям удачу. Перед самым перерывом затянулась атака каталонцев, в штрафной остался Пике, поймал отскок и пробил точно в «шестёрку» - 1:3.

Embed from Getty Images

Окончательно «Барселона» закрепила своё превосходство на исходе часа игры. Траоре разорвал правый фланг и своевременно прострел, Де Йонг остроумно пропустил мяч, а Обамеянг расстрелял ворота Мерета с 11-метровой отметки. Красивая комбинация привела к разгрому хозяев. «Наполи» поддавил в ответ, Лоренцо Инсинье даже дубль оформил, но Сергей Карасёв этот мяч отменил, справедливо усмотрев офсайда. От разгрома хозяева всё-таки ушли – накрыл Нико, завладел Политано и точным ударом наказал молодого каталонца за ошибку – 2:4.

«Барселона» сегодня была на голову сильнее, каталонцы справедливо идут дальше, предъявляя реальные претензии на победу в этом розыгрыше Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лацио 2:2 Порту 2.25 3.40 3.25
окончен Реал Сосьедад 1:3 РБ Лейпциг
окончен Олимпиакос 0:3 Аталанта 3.35 3.40 2.20
окончен Динамо Загреб 1:0 Севилья 3.70 3.35 2.10
окончен Глазго Рейнджерс 2:2 Боруссия Д 4.30 4.30 1.73
окончен Бетис 0:0 Зенит 1.90 4.00 4.00
окончен Наполи 2:4 Барселона 2.75 3.35 2.75
Идет 107 минута Брага 2:0 Шериф 1.40 4.50 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
00:31 · Лига Европы
Пуйоль – о «Барселоне»: «Мне нравится эта команда»
00:19 · Лига Европы
Консейсау: «Мы заслужили выход в следующую стадию»
00:10 · Лига Европы
Андерсон – о вылете из Лиги Европы: «Вся команда разочарована»
00:00 · Лига Европы
Лопетеги: «Мы прошли сильную команду, можем отпраздновать это»
24 Февраля
23:53 · Лига Европы
Копич: «Потеря концентрации на несколько минут стоила нам вылета из Лиги Европы»
23:46 · Лига Европы
Корона – о поражении от «Динамо»: «Мы понимали, что столкнёмся с трудностями»
23:16 · Лига Европы
Футболисты «Барселоны» и «Наполи» показали баннер: «Остановите войну»
22:31 · Лига Европы
«Бетис» - «Зенит»: 0:0 (закончен)
22:19 · Лига Европы
Малиновский поддержал Украину после гола в ворота «Олимпиакоса»
22:09 · Лига Европы
Одоевский – в стартовом составе на матч против «Бетиса»
14:45 · Лига Европы
В УЕФА заявили, что матч «Бетис» – «Зенит» будет сыгран по расписанию, как и все остальные
14:37 · Лига Европы
УЕФА созывает экстренное заседание исполкома в связи с военной операцией России на Украине
13:08 · Лига Европы
Тер Штеген назвал «Наполи» одной из лучших команд в Европе
12:41 · Лига Европы
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал возможную отмену матча в Лиге Европы
12:33 · Лига Европы
Хави: Если бы не Месси, то мы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории
Все новости
Рекомендуем