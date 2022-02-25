«Барселона» возвращается? Команда Хави в гостях разбила «Наполи» и прошла в 1/8 Лиги Европы

В матче плей-офф Лиги Европы выясняли отношения «Барселона» и «Наполи».

Самая звучная пара 1/16 финала Лиги Европы оставила интригу на матч в «кипящем котле» стадиона в Неаполе. Ну как оставила, Ферран Торрес оставил. Испанец загуби четыре верных момента в первом матче, даже расплакался после финального свистка. Настолько больно ему было подводить команду. Молодец, хорошее отношение к делу, но и очень скверная точность при этом. В ответном матче Хави сохранил атакующее трио, сплошь состоящее из январских новичков – Торрес, Обамяенг, Траоре.

У Лучано Спаллетти тоже появились все сильнейшие – Зелиньски, Инсинье, Осимхен. А сдерживать атаку каталонцев должен был Калиду Кулибали, которого как раз «Барселона» давно хочет приобрести. Составы оптимальны, интрига максимальна. Кипящий стадион имени Диего Армандо Марадоны встретил команды, а стартовый свисток дал Сергей Карасёв. И стоящее действо началось очень быстро. «Барселона» сподобилась аж на два быстрых гола.

«Наполи» владел мячом и много атаковал, но первая же настоящая атака «Барселоны» стала голевой. Адама Траоре с тремя соперниками на плечах ускорился из центра поля и отдал вразрез на Альбу, а тот в касание мощно пальнул в ближний. Мерет не выручил – 0:1. Через четыре минуты положение «наполи» стало удручающим. Ррахмани своим касанием помог Торресу избежать офсайда, Ферран пяткой скинул мяч на Френки Де Йонга, а тот с дуги штрафной площади аккуратно пробил в «девятку» - 0:2.

На кураже «Барселона» могла и третий забивать. Дест вдруг почуял силу, взял игруна себя, приблизился к штрафной площади и дальним ударом пальнул в «шестёрку», совсем чуть-чуть в створ не попав. Вместо этого вернулась интрига. Осимхен убегал на длинный пас, Тер Штеген выскочил на перехват и вроде как сбил Виктора. VAR подтвердил – пенальти. А приговор в действие привёл Лоренцо Инсинье, до минимума сокративший преимущество «Барсы».

Правда, каталонцы в атаках смотрелись гораздо симпатичнее и могли не один раз восстановить статус-кво, катастрофически не везло Феррану Торресу, удар которого с линии вратарской сблокировал защитник. А Пьер-Эмерик Обамяенг умудрился промахнуться примерно из такой же позиции, в одиночестве замыкая дальнюю штангу на угловом ударе. Корнер всё-таки принёс гостям удачу. Перед самым перерывом затянулась атака каталонцев, в штрафной остался Пике, поймал отскок и пробил точно в «шестёрку» - 1:3.

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Окончательно «Барселона» закрепила своё превосходство на исходе часа игры. Траоре разорвал правый фланг и своевременно прострел, Де Йонг остроумно пропустил мяч, а Обамеянг расстрелял ворота Мерета с 11-метровой отметки. Красивая комбинация привела к разгрому хозяев. «Наполи» поддавил в ответ, Лоренцо Инсинье даже дубль оформил, но Сергей Карасёв этот мяч отменил, справедливо усмотрев офсайда. От разгрома хозяева всё-таки ушли – накрыл Нико, завладел Политано и точным ударом наказал молодого каталонца за ошибку – 2:4.

«Барселона» сегодня была на голову сильнее, каталонцы справедливо идут дальше, предъявляя реальные претензии на победу в этом розыгрыше Лиги Европы.