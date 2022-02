«Наполи» декорировал новый командный автобус изображениями Марадоны

Диего Армандо Марадона был, есть и будет главным игроком в истории «Наполи», кто бы там что ни пытался сделать с этим клубом, и даже если появится какой-то новый супербогатый арабский шейх, все равно он не сможет затмить то, чего добился с этим клубом легендарный аргентинец.

И в «Наполи» хорошо понимают важность этого культа Марадоны - теперь изображения аргентинца присутствуют и на новом командном автобусе «Наполи». К завтрашнему матчу с «Барселоной» в рамках Лиги Европы, следить за которым, как всегда, можно будет в нашей лайв-трансляции, неаполитанцы подкатят на борту именно этого автобуса марки Scania. Чем, надо полагать, весьма порадуют и барселонских «кулес», ведь и для их клуба Марадона кое-что в своей карьере сделал.

