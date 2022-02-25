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Хави: «Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне»

25 Февраля 2022 • 07:55 Комментировать
Наполи
2:4
Барселона
окончен

Итальянский наставник «Барселоны» Хави поделился эмоциями после выхода его подопечных в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонский клуб по итогам двух матчей обыграл «Наполи» со счетом 5:3 (4:2 в ответном матче).

«Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне», - заявил Хави во время послематчевой пресс-конференции.

По его словам, каталонцам удалось реализовать свое стремление к доминированию на поле.
Хави также добавил, что «Наполи» обычно не дает столько себе забивать, а сама команда по уровню соответствует Лиге Чемпионов.
Говоря о целях «Барселоны», Хави сказал, что команда хочет выиграть турнир.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Хави Эрнандес Наполи
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