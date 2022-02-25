Хави: «Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне»

Итальянский наставник «Барселоны» Хави поделился эмоциями после выхода его подопечных в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонский клуб по итогам двух матчей обыграл «Наполи» со счетом 5:3 (4:2 в ответном матче).

«Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне», - заявил Хави во время послематчевой пресс-конференции.

По его словам, каталонцам удалось реализовать свое стремление к доминированию на поле.

Хави также добавил, что «Наполи» обычно не дает столько себе забивать, а сама команда по уровню соответствует Лиге Чемпионов.

Говоря о целях «Барселоны», Хави сказал, что команда хочет выиграть турнир.