Карасёв - главный судья матча «Наполи» - «Барселона»

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на один из ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, российские арбитры отработают на матче между «Наполи» и каталонской «Барселоной». Помогать Карасёву на бровках будут Алексей Лунёв и Игорь Демешко. Четвертый рефери – Кирилл Левников. За систему ВАР будут отвечать голландец Пол ван Букел и его ассистент Деннис Хаглер.

Ответный матч состоится в Неаполе 24 февраля. В первом поединке на «Камп Ноу» команды расписали мировую – 1:1.