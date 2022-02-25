С Дембеле случится нелепый эпизод перед выходом на поле в матче с «Наполи»

Нападающий Усман Дембеле вышел на замену во вчерашнем матче «Барселоны» против «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Это случилось на 77-й минуте матча, Дембеле поиграл примерно четверть часа, но ничего путного сделать на поле не сумел.

Нелепый эпизод случился и перед его появлением на поле - как уточняет Movistar, французский футболист забыл в раздевалке футболку перед тем, как вернуться на поле, и был вынужден срочно отправить за ней представителя вспомогательного персонала.

И такое с ним, подчеркивает источник, случается уже не в первый раз. «Барселона» в итоге выиграла со счетом 4:2 и в 1/8 финала сыграет против «Галатасарая».