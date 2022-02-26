Пулишич: «Ливерпуль» очень силён, но мы хотим победить»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в рамках финала Кубка Лиги.

«Игроки «Ливерпуля» и стиль их игры очень усложняют жизнь каждому сопернику. Всё вышеперечисленное, включая их тренера, делают «Ливерпуль» очень сильной командой.

Конечно, мы уже играли в финалах, выигрывали и проигрывали их, но сейчас речь идёт о правильном настрое и готовности биться, для этого и нужны решающие матчи. Мы хотим победить, надеюсь, что у нас получится», - цитирует Пулишича ESPN.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится завтра, 27 февраля, в 19:30 по московскому времени.