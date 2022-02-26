Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Пулишич: «Ливерпуль» очень силён, но мы хотим победить»

26 Февраля 2022 • 12:14 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.40 3.20 2.25
27.02 19:30

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в рамках финала Кубка Лиги.

«Игроки «Ливерпуля» и стиль их игры очень усложняют жизнь каждому сопернику. Всё вышеперечисленное, включая их тренера, делают «Ливерпуль» очень сильной командой.

Конечно, мы уже играли в финалах, выигрывали и проигрывали их, но сейчас речь идёт о правильном настрое и готовности биться, для этого и нужны решающие матчи. Мы хотим победить, надеюсь, что у нас получится», - цитирует Пулишича ESPN.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится завтра, 27 февраля, в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Февраля
14:40 · Англия. Премьер-лига
Пулишич признался, что равняется на Салаха, чтобы улучшить свою игру
12:50 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк – о финале Кубка Лиги: «Я наслаждаюсь каждым днём в «Ливерпуле»
12:14 · Англия. Кубок лиги
Пулишич: «Ливерпуль» очень силён, но мы хотим победить»
12:06 · Англия. Кубок лиги
Каррагер не понимает решение Клоппа
11:30 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «У нас нет понимания того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец»
00:20 · Англия. Кубок лиги
Жота рассчитывает сыграть с «Челси»
25 Февраля
21:45 · Англия. Кубок лиги
Тухель: «Джеймс может появиться на поле в матче с «Ливерпулем»
21:39 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон – о финале Кубка Лиги: «Один из важнейших матчей в сезоне»
17:20 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ и на «Уэмбли» решили поддержать Украину демонстрацией национального флага страны
16:34 · Англия. Кубок лиги
Каррагер высказался о слабых сторонах Лукаку, предрекая его уход из «Челси» летом
08:17 · Англия. Кубок лиги
Кепа считает, что Тухель должен выпустить его на поле в матче с «Ливерпулем»
24 Февраля
21:24 · Англия. Кубок лиги
Джеймс вернулся в общую группу «Челси»
23 Февраля
19:53 · Англия. Кубок лиги
Силва о Лукаку: «Уверен, он будет готов к ближайшим матчам»
18:47 · Англия. Кубок лиги
Клопп требует, чтобы Милнер как можно скорее продлил контракт с «Ливерпулем»
16:59 · Англия. Кубок лиги
У «Челси» есть опция продления Аспиликуэты на один год
Все новости
Рекомендуем