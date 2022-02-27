Тухель: «Мы сделали всё возможное»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в Кубке Лиги.

«Мы сделали всё возможное, это был блестящий матч. Всё могло бы быть иначе, если бы гол Лукаку был засчитан. Нужно немного удачи, чтобы победить в таком матче, ничья – заслуженный итог основного времени.

Замена вратаря? Мы уже делали это раньше. Кепа лучше Менди в отражении пенальти, именно поэтому я принял такое решение. Необычно, что всем одиннадцати игрокам пришлось бить пенальти. Конечно, иногда ваши решения могут сыграть против вас, но легко говорить об этом постфактум.

Изменится ли что-то после смены владельца? Мы уверены в себе», - цитирует Тухеля Sky Sports.