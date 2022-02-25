Тухель: «Джеймс может появиться на поле в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не исключает возвращения на поле защитника Риса Джеймса в финале Кубка Лиги против «Ливерпуля».

«Даже если бы я захотел ответить на вопрос о Джеймсе, то вряд ли бы смог сделать это сейчас. Рис выглядел блестяще на двух последних тренировках, давайте посмотрим на него на ещё одном занятии, а затем решим, настолько ли я сумасшедший, чтобы выставить на поле Джеймса, или разум всё-таки победит.

Конечно, это огромный риск, но, честно говоря, он был слишком хорош в последние два дня, поэтому у меня есть соблазн. Самое главное, что он восстановился и чувствует себя уверенно», - цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».