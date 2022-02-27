Хендерсон: «Болельщики заслужили этот трофей»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу в Кубке Лиги.

«Это потрясающе. Для меня особенно важно выиграть трофей в майке этого футбольного клуба. Когда дело доходит до пенальти, то не может быть легко. Невероятно, что в последний раз мы выигрывали этот турнир десять лет назад. Болельщики заслужили это, надеюсь, что такой результат послужит для нас импульсом.

Конечно, в мире происходят гораздо более важные вещи. Думаю, что две команды вышли на это поле, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Надеюсь, что скоро будет достигнут мир», - цитирует Хендерсона Sky Sports.