Реднапп - о замене Менди перед серией пенальти: «Это тот самый случай горя от ума»

Вместо Менди перед серией пенальти на в ворота «Челси» встал Кепа Аррисабалага.

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал тенденцию «Челси» менять вратарей перед серией пенальти. Во вчерашней встрече финала Кубка английской лиги в ворота «пенсионеров» встал Кепа Аррисабалага, который провел весь матч на скамейке запасных, заменив Эдуара Менди.

«Мне это не нравится, это нелепая идея. Я думаю, что это тот самый случай горя от ума. Изменения только усугубили ситуацию. Как кто-то мог подумать, что «Челси» не выиграет, если Менди будет в воротах? Это ерунда, ерунда. Менди — один из лучших вратарей в мире, а вместо него они поставили Кепу. Это нелепо», — цитирует Реднаппа Sky Sports.

Ни основное, ни дополнительное время (0:0) не выявило победителя.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Ливерпуля» – 11:10. Решающий пенальти не сумел реализовать сам Кепа.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» вышел на первое место по количеству побед в Кубке английской лиги, их теперь у подопечных Юргена Клоппа девять.