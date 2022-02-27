«Ливерпуль» установил рекорд, выиграв Кубок английской лиги в девятый раз

«Ливерпуль» одолел в серии пенальти «Челси», выиграв финал Кубка английской лиги, и для английского клуба это была девятая победа в данном турнире. По этому показателю «Ливерпуль» обошел «Манчестер Сити», который побеждал восемь раз. Также еще четыре раза «Ливерпуль» играл в финале этого турнира, основанного в 1960 году.

Успехи остальных команд куда скромнее, три клуба выигрывали Кубок английской лиги по пять раз, это «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Четыре раза побеждали «Тоттенхэм» и давно забытый в высшей лиге английского футбола «Ноттингем Форест». «Лестер» выигрывал чаще, чем «Арсенал» - три победы против двух. Еще по два раза турнир брали «Норвич», «Бирмингем» и «Вулверхэмптон».