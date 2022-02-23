Силва о Лукаку: «Уверен, он будет готов к ближайшим матчам»

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва выразил поддержку своему одноклубнику Ромелу Лукаку. Бразилец призвал болельщиков не забывать, что нападающий в этом сезоне забил немало важных голов за команду.

«Он забил два важных гола на Клубном чемпионате мира. Мы постараемся помочь Ромелу, так как прекрасно знаем о его навыках и о том, насколько он важен для нашей команды. Уверен, он сможет проявить себя в грядущих матчах», – цитирует Силву итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лукаку сумел отличиться за «Челси» всего пятью голами в чемпионате Англии. Прошлым летом «пенсионеры» выложили за футболиста миланскому «Интеру» более 100 миллионов евро.