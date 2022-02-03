Аспиликуэта поделился ожиданиями от финала Кубка Лиги против «Ливерпуля»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Лиги против «Ливерпуля». Напомним, матч пройдёт в конце января на «Уэмбли».

«Мы с нетерпением ждем финал, ведь игра в матчах подобного рода на "Уэмбли" — это привилегия. Все игроки знают, что это значит для нашего клуба, т.к. это большая возможность выиграть трофей», – цитирует испанца EFL.

Отметим, что контракт Сесара Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце этого сезона. Ранее появлялись слухи о том, что каталонская «Барселона» уже договорилась с игроком о переходе в июне на правах свободного агента.