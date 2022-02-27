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Англия. Кубок лиги

Два отменённых гола, суперсейвы и драма Кепы в серии пенальти: «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

27 Февраля 2022 • 22:30 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

«Челси» и «Ливерпуль» встретились в финале Кубка английской лиги.

Протокол игры  
Челси

0:0

(10:11 пен)

Ливерпуль
  121'Милнер Джеймс (0:1)
(4:4) Джеймс Рис II121'   
  121'Александер-Арнольд Трент (3:4)
(3:3) Хаверц Кай121'   
  121'Ван Дейк Виргил (2:3)
  121'Салах Мохамед (4:5)
(1:1) Алонсо Маркос121'   
(2:2) Лукаку Ромелу121'   
  121'Фабиньо Энрике (1:2)
(5:5) Жоржиньо II121'   
(8:8) Вернер Тимо122'   
(6:6) Рюдигер Антонио122'   
  122'Робертсон Эндрю (7:8)
  122'Ориги Дивок (6:7)
(7:7) Канте Н'Голо122'   
  122'Жота Диогу (5:6)
  122' (8:9)
Менди Эдуар  120' (Аррисабалага Кепа (  120') Чалоба ТревоСилва ТьягоРюдигер АнтониоАспиликуэта Сесар  57' (Джеймс Рис II (  57') Канте Н'Голо   99'Ковачич Матео   90'  106' (Жоржиньо II (  106') Алонсо МаркосМаунт Мэйсон  74' (Вернер Тимо (  74') Пулишич Кристиан  74' (Лукаку Ромелу (  74') Хаверц Кай   105'
Запасные: Лофтус-Чик РубенХадсон-Одои КаллумСарр МалангНьигес Сауль
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд Трент   105'Матип Жоэль  91' (Конате Ибраима (  91') Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан  79' (Эллиотт Харви (  79') Фабиньо ЭнрикеКейта Наби  80' (Милнер Джеймс (  80') Салах МохамедМане Садио  80' (Жота Диогу (  80') Диас Луис  97' (Ориги Дивок (  97')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексМинамино ТакумиЦимикас КостасАлиссон Бекер
27 февраля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

На поле стадиона «Уэмбли» разыгрывать Кубок английской лиги вышли футболисты «Челси» и «Ливерпуля». Отличная вывеска, явно повышающая цену на трофей. Юрген Клопп выпустил всех лучших, удивив только позицией голкипера – вместо Алиссона играл молодой Келлехер. Фирмино травмирован, только поправившийся Диогу Жота остался на скамейке запасных, поэтому атакующее трио составили Мане – Салах – Диас.

У Тухеля уже по традиции остался на скамейке запасных Ромелу Лукаку, скучающий по Милану. Рядом сидел и второй чистый форвард – Тимо Вернер, а за них отдувались Хаверц, Маунт и Пулишич, составившие атакующий треугольник «синих». Они бодро начали. Первую же хорошую атаку «Челси» расчертили Хаверц и Аспиликуэта. Капитан «Челси» завершил наступление прострелом, а Пулишич – акцентированным ударом. Но Келлехер тут же записал сейв на свой счёт.

Далее инициативу забрал «Ливерпуль». «Челси» не особо сопротивлялся, ведь моментов «красные» не создавали, просто тихонько поддавливали. В неспешном темпе шла игра, однако такая ситуация не могла долго проходить бесследно. «Ливерпуль» всё-таки накатился опаснейшей атакой. Кейта пробил из-за пределов штрафной площади, Менди парировал перед собой и Садио Мане, сыгравший на добивание, уже видел мяч в воротах. Но Эдуард умудрился отразить удар сенегальца, нанесённый метров с трёх.

«Челси» ответил не таким грозным моментом, но промах Маунта тоже заставил вздрогнуть трибуны. Кай Хаверц с правого края поля покатил точно в центр штрафной на Мейсона, а тот би без помех, но в створ не попал. На мощный сейв Менди «синие» ответили мощным промахом. А во втором тайме за «красных» сыграла и штанга. Опять же Мейсон Маунт получил шикарный шанс на гол, выскочив на рандеву с молодым Келлехером. Англичанин отыграл вратаря своим ударом, но попал не в створ, а в каркас.

У «Ливерпуля» ответ нашёлся в середине второго тайма. Ответ серьёзный – голевой. Подачу Трента со стандарта Мане преобразовал в скидку вдоль ворот, а штангу замкнул Жоэль Матип. По-королевски был разыгран штрафной удар, но арбитры долго просматривали повтор, вернувшись с неутешительным для «Ливерпуля» решением. Ван Дейк, блокировавший Чалоба и принимавший непосредственное участие в эпизоде, забрался в офсайд. Гол Матипа отменили.

А на пятой компенсированной минуте Келлехер «отменил» гол Лукаку. Ромелу с линии вратарской замыкал прострел Алонсо, дистанция была убойная, но голкипер «Ливерпуля» сумел спасти свою команду. И подарил зрителям овертайм, в котором у Лукаку отняли ещё один гол. Но теперь уже арбитр. Ромелу за гранью офсайда (плечо заскочило на миллиметры) мяч получил, убрал Конате и прошил Келлехера. Так команды и дотерпели до серии пенальти.

Первые пять попыток команды реализовали безупречно. Жота, Рюдигер, Канте и Вернер пробили уже не так уверенно, но забили. Все 10 футболистов реализовали свои попытки и дело дошло до голкиперов. Молодой Келлехер забил, а Кепа, которого Тухель выпустил специально под серию пенальти, пальнул в небеса. Кубок английской лиги уезжает в Ливерпуль!

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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 3.55 3.20 2.20
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