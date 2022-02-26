Тухель: «У нас нет понимания того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу неопределённости с клубом, в связи с санкциями Европейского союза против России, которые могут коснуться и владельца «синих» Романа Абрамовича.

По мнению Тухеля, задача его команды сейчас состоит в том, чтобы сосредоточиться на спорте, не погружаясь в политику. При этом немецкий специалист добавил, что никто не хочет прятаться от ситуации, назвав её ужасной.

«Возможно, люди смогут понять меня, как тренера, и игроков, как футболистов, – у нас нет понимания того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец», – приводит слова Томаса Тухеля Sky Sports.