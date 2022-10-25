​Мхитарян: «Мы всё ещё не тот «Интер», которым хотим быть»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о нынешнем уровне команды.

«Мы хотим пройти как можно дальше. Мы всё ещё не тот «Интер», которым хотим быть. Мы можем стать лучше, и мы это знаем. Нужно усерднее работать на всех уровнях. У нас большой потенциал.

Завтра мы должны показать, на что способны. Для нас это самая важная игра в группе. Нужно показать идеальный футбол, чтобы победить и выйти в плей-офф», - сказал Мхитарян на пресс-конференции.

Если «Интер» в среду вечером обыграет на своём поле чешскую «Викторию», то команда гарантирует себе место в плей-офф Лиги чемпионов.