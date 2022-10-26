«Интер» второй год подряд выходит в плей-офф Лиги чемпионов

Миланский «Интер», разгромив «Викторию» из Пльзени в пятом туре Лиги чемпионов, обеспечил себе выход в весеннюю часть главного еврокубка.

Домашняя победа итальянского гранда со счётом 4:0 позволила подопечным Симоне Индзаги набрать десять баллов в группе C. «Нерадзурри» оторвались от «Барселоны» на шесть очков, став недосягаемыми для каталонцев из-за дополнительных показателей.

«Интер» вышел во второй подряд плей-офф Лиги чемпионов после трёх неудач в период с 2019 по 2021 год.

В последнем туре миланский гранд встретится в Мюнхене с «Баварией». В случае победы немецкого чемпиона над «Барселоной» заключительный поединок не будет носить турнирного значения.

