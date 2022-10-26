Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Интер» разгромил «Викторию» и отправил «Барселону» в Лигу Европы

26 Октября 2022 • 21:34 Комментировать (5)
Интер Милан
4:0
Виктория Пльзень
окончен

Напрасно «Барселона» надеялась на чудо в миланском матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Викторией». Итальянская команда была на голову сильнее противника и вышла в плей-офф турнира, лишив испанцев любых шансов.

В середине первого тайма Федерико Димарко и Генрих Мхитарян не смогли затолкать мяч в одной атаке. После подачи Алессандро Бастони Мхитарян головой метров с шести открыл счет. К перерыву Эдин Джеко переправил мяч в сетку после прострела Димарко из пределов штрафной.

Во втором тайме Мхитарян едва не оформил дубль, зарядив издали в штангу, а вот Джеко своего добился, поразив левый угол ворот после ассиста Лаутаро Мартинеса. Точку поставил вышедший на замену Ромелу Лукаку после того, как обыгрался с Хоакином Корреа.

«Интер» с 10 очками еще может побороться за первое место с «Баварией». «Барселона» точно третья, «Виктория» - четвертая.

Протокол игры  
Интер Милан4:0Виктория Пльзень
(1:0) Мхитарян Генрих35'  
(2:0) Джеко Эдин42'  
(3:0) Джеко Эдин66'  
(4:0) Лукаку Ромелу87'  
Онана АндреШкриньяр МиланАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелДимарко Федерико 77' (Госенс Робин ( 77') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 71' (Корреа Хоакин ( 71') Мхитарян Генрих 83' (Гальярдини Роберто ( 83') Мартинес Лаутаро 83' (Лукаку Ромелу ( 83') Джеко Эдин 71' (Аслани Кристьян ( 71')
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульКордац АлексДармиан МаттеоД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
Штанек ЙиндрихГейда ЛукашПерница Лудек  49'Тижани Мохамед 51' (Емелка Вацлав ( 51') Гавел МиланМоскейра Джон  45'Калвач Лукаш 70' (Н'Диайе Моду ( 70') Буха ПавелИрка Эрик 46' (Голик Либор ( 46') Влканова Адам 84' (Пиларж Вацлав ( 84') Бэсси Форчун 46' (Хори Томаш ( 46')
Запасные: Чермак АлешТврдонь МарианЕдличка Мартин
26 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

4:0. Гол Ромелу Лукаку (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Ромелу Лукаку (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Эдина Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Эдина Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар Мхитаряна в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар Мхитаряна в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Эдина Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Эдина Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Генриха Мхитаряна (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Генриха Мхитаряна (видео). Лига чемпионов. Футбол
Москера попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Москера попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Виктория Пльзень
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
26 Октября 2022 в 22:04
Интер слишком прагматичный...
ингерман
26 Октября 2022 в 21:44
ай цвецная барада - пожалуйте-с брица.. А-ха-ха-ха! )))
Element-22
26 Октября 2022 в 21:43
если взять российские команды за скобки, то Пльзень - самый слабый клуб ЛЧ на моей памяти.
фаны Интера, а Онана всегда стоит на ленточке как вкопанный?)) думаю, у защитников уже руки к концу матча свело - столько раз просили выйти на мяч))
показалась очень ламповой атмосфера в команде итальянцев. желаю успехов в плоффе.
sly_Fellow
26 Октября 2022 в 21:42
Мда....посмотришь на атмосферу в Интере и понимаешь, что натворили руководители Юве вернув "джентельмена". Уже второй сезон смотрю именно Интер ибо есть какой-то рисунок игры в отличие от хаотичной игры Милана в ЛЧ и блевотного футбола Аллегри. Как встречали Лукаку-нечто, кароче завидую ибо второй год в стане Юве нечего комментировать
ARTUR
26 Октября 2022 в 21:40
Очень нудный матч , чехи никакущие , нафига приходили ..зачем ??? полные болваны , кипер еще хорошо поотбивал много , так бы был разнос полный ...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
4
0
1.17 7.00 19.00
Видео
Окончен
Брюгге Брюгге
Порту Порту
0
4
3.10 3.45 2.30
Видео
30 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Спортинг Л Спортинг Л
0
1
1.57 4.10 6.20
Видео
30 мин
Аякс Аякс
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
4.70 4.20 1.70
Видео
30 мин
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Марсель Марсель
1
1
2.11 3.35 3.75
Видео
30 мин
Наполи Наполи
Рейнджерс Рейнджерс
2
0
1.45 4.60 7.40
Видео
30 мин
Барселона Барселона
Бавария Бавария
0
1
2.09 3.80 3.35
Видео
30 мин
Атлетико М Атлетико М
Байер Л Байер Л
1
1
1.65 3.90 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Октября
22:25 · Лига чемпионов
Онана: «Я был уверен в успехе»
22:19 · Лига чемпионов
Джеко: «Очень рад за Лукаку»
22:18 · Лига чемпионов
Индзаги – о выходе в 1/8 финала: «Интер» совершил подвиг»
22:15 · Лига чемпионов
Рауль Рианчо – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Такой результат — разочарование»
22:15 · Лига чемпионов
Димарко: «Вышли из самой сложной группы, прошли «Барселону»
22:11 · Лига чемпионов
Джеко: «Делаю свою работу»
22:09 · Лига чемпионов
«Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ второй раз подряд. Это худший показатель с 1998 года 1
22:07 · Лига чемпионов
Алемани: «Задача «Барселоны» – выиграть все оставшиеся турниры»
21:48 · Лига чемпионов
«Интер» впервые за 12 лет победил с разницей в 4 гола в Лиге чемпионов
21:45 · Лига чемпионов
«Интер» второй год подряд выходит в плей-офф Лиги чемпионов 1
21:38 · Лига чемпионов
В Испании считают, что проект Хави потерпел неудачу 3
21:37 · Лига чемпионов
«Порту» устроил «Брюгге» разгром на чужом поле
21:34 · Лига чемпионов
«Интер» разгромил «Викторию» и отправил «Барселону» в Лигу Европы 5
21:31 · Лига чемпионов
«Тоттенхэм» обнародовал состав на матч со «Спортингом»
21:30 · Лига чемпионов
«Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 21
Все новости
Рекомендуем