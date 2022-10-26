«Интер» разгромил «Викторию» и отправил «Барселону» в Лигу Европы

Напрасно «Барселона» надеялась на чудо в миланском матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Викторией». Итальянская команда была на голову сильнее противника и вышла в плей-офф турнира, лишив испанцев любых шансов.

В середине первого тайма Федерико Димарко и Генрих Мхитарян не смогли затолкать мяч в одной атаке. После подачи Алессандро Бастони Мхитарян головой метров с шести открыл счет. К перерыву Эдин Джеко переправил мяч в сетку после прострела Димарко из пределов штрафной.

Во втором тайме Мхитарян едва не оформил дубль, зарядив издали в штангу, а вот Джеко своего добился, поразив левый угол ворот после ассиста Лаутаро Мартинеса. Точку поставил вышедший на замену Ромелу Лукаку после того, как обыгрался с Хоакином Корреа.

«Интер» с 10 очками еще может побороться за первое место с «Баварией». «Барселона» точно третья, «Виктория» - четвертая.

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