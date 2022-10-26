Президент «Интера»: «Уверен, я смогу убедить Шкриньяра остаться»

Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал, как проходят переговоры по новому контракту с Миланом Шкриньяром.

Действующее соглашение центрального защитника истекает уже следующим летом, и несколько клубов, включая «ПСЖ», планируют подписать игрока в январе.

«Мы стараемся каждый год усиливать наш состав. Милан – потрясающий футболист, мы отлично с ним знакомы. Он знает, насколько для меня важно, чтобы он остался в клубе. Уверен, я смогу удержать его в «Интере», – заявил Стивен Чжан после победы «нерадзурри» в матче Лиги чемпионов против чешской «Виктории» (4:0) и досрочного выхода в 1/8 финала турнира.