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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера»: «Уверен, я смогу убедить Шкриньяра остаться»

26 Октября 2022 • 22:54 Комментировать
Интер Милан
4:0
Виктория Пльзень
окончен

Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал, как проходят переговоры по новому контракту с Миланом Шкриньяром.

Действующее соглашение центрального защитника истекает уже следующим летом, и несколько клубов, включая «ПСЖ», планируют подписать игрока в январе.

«Мы стараемся каждый год усиливать наш состав. Милан – потрясающий футболист, мы отлично с ним знакомы. Он знает, насколько для меня важно, чтобы он остался в клубе. Уверен, я смогу удержать его в «Интере», – заявил Стивен Чжан после победы «нерадзурри» в матче Лиги чемпионов против чешской «Виктории» (4:0) и досрочного выхода в 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр Стивен Чжан
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