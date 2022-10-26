Болельщики «Интера» посоветовали Хави «выключить телевизор»

Миланский «Интер» приговаривает «Барселону» - итальянская команда громит «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишается даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

В связи с этим в социальных сетях тифози «Интера» уже торжествуют и опускают беззлобные комментарии в адрес «Барселоны» - так, один из них посоветовал Хави Эрнандесу «сэкономить электричество и включить телевизор».

В настоящий момент «Интер» сражается с чешской «Викторией» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за матчем можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.