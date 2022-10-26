Индзаги – о выходе в 1/8 финала: «Интер» совершил подвиг»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался об успехе своей команды в Лиге чемпионов.

После победы над «Викторией» Пльзень (4:0) «нерадзурри» гарантировали себе выход из группы, оставив позади «Барселону».

«Мы попали в труднейшую группу, но были готовы к борьбе на таком уровне. Нам удалось превзойти все ожидания, игроки заслужили аплодисменты.

Для достижения этой цели нам требовалось совершить подвиг – и мы его совершили. Команда становилась лучше с каждой игрой, а двухматчевое противостояние с «Барселоной» придало нам уверенности», – сказал на пресс-конференции рулевой «Интера».