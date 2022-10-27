Диего Милито: «Фантастический вечер»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Матч прокомментировал бывший футболист «Интера» Диего Милито - автор двух голов в финале Лиги чемпионов 2010 года.

- Фантастический вечер. Очень много положительных событий, в том числе возвращение Лукаку. Но и Джеко сыграл выше всяких похвал, как и Лаутаро, - приводит слова Милито fcinter1908.it.